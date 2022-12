Barrio Books no solo invita a los lectores latinos, la librería va a donde viven

¿Buscas un libro ilustrado en español para los pequeños en tu vida en esta temporada navideña?

¿O eres un estudiante al que le gustaría explorar su legado cultural leyendo a Lydia Otero durante las vacaciones de invierno?

Pasa por Barrio Books, que se ubica en el Hotel McCoy, Midtown Farms, el Centro de Convenciones de Tucsón y, si vives al sur de Broadway Boulevard, próximamente también en un lugar cerca de ti.

No es que Barrio Books esté en modo expansión. Está en modo "conozcamos a nuestros lectores donde viven".

La propietaria de Barrio Books, Syrena Arévalo-Trujillo, explica:

"Comencé hace cuatro años, vendiendo mis propios libros en eventos del vecindario aquí en el lado sur", explicó. "Me gustó mucho. Me encantó ver las caras de las personas que reconocían los libros. Me encantó ver lo emocionados que se ponían los niños cuando obtenían uno. Incluso cuando tuve la suerte de comenzar mi propia tienda, quería seguir haciendo los eventos de mi vecindario. Estas personas son mis amigos ahora".

Barrio Books está abierto seis días a la semana en el Hotel McCoy, 720 W. Silverlake Road. Con su esposo haciéndose cargo la tienda, Arévalo-Trujillo luego lleva su "tienda pop-up" a uno o dos mercados de fin de semana cada mes. Particularmente en diciembre, con las ferias navideñas, se mantiene ocupada.

Arévalo-Trujillo creció cerca de los terrenos del Rodeo, Tucson Rodeo Grounds, y asistió a Tucson High. Es ex alumna de la Universidad de Arizona. No es sorprendente que su librería muestre lo mejor de Tucsón.

Está dedicada casi exclusivamente a autores y temas hispanos. Más de la mitad de los libros son ya usados y alrededor del 40% están escritos en español.

"Quiero que la gente de nuestra comunidad sepa que este es un espacio que los representa, que nos representa a nosotros", dijo Arévalo-Trujillo. "Puedes encontrar los mismos libros de vez en cuando en otras librerías, pero aquí está todo en un solo lugar. Todos nosotros deberíamos poder vernos a nosotros mismos en los libros que leemos. Queremos que nuestra tienda sea una puerta de entrada a la lectura".

El mundo de Arévalo-Trujillo, quien además es artista gráfica, ha incluido libros desde que ella tiene memoria. Incluso cuando era joven los amaba. Sus librerías preferidas eran The Book Stop en Fourth Avenue y la antigua tienda de Bookmans en East Grant Road.

"Siempre me vi convirtiéndome en bibliotecaria", recordó. "Trabajé en la biblioteca en la preparatoria. Simplemente me gustaba estar rodeada de libros".

Eventualmente, estuvo rodeada por tantos libros, algo tenía que ceder. "Me quedé sin espacio en mi casa por todos los libros que tenía", dijo Arévalo-Trujillo. "No podía tirarlos, ningún libro merece morir en un basurero, así que comencé a vender mis libros los fines de semana".

Su primera tienda "pop-up" fue en la gran inauguración de American Eat Co. en South Fourth Avenue en 2018. Ella llevaba una mesa y cajas de libros a los eventos del Segundo Sábado (Second Saturdays) en el centro de la ciudad. Iba a un mercado de fin de semana en Phoenix.

"Aprendí mucho sobre pop-ups durante los Second Saturdays", recordó Arévalo-Trujillo, "especialmente durante la temporada de monzones".

En el otoño de 2020, un amigo le dijo a Arévalo-Trujillo que el Hotel McCoy, recientemente renovado por la que era gerente general, ahora presidenta, Nicole Dahl, estaba buscando un librero para abrir una tienda en el hotel. El Hotel McCoy, es un "hotel de arte", con coloridos murales de artistas locales en las paredes exteriores y cada habitación decorada para reflejar las culturas regionales.

Cuando las dos mujeres se conocieron, Dahl compartió su visión de una librería de hotel. Arévalo-Trujillo presentó su plan. Fue una combinación hecha en el cielo de los amantes de los libros, y Barrio Books abrió en una habitación de hotel convertida en librería, sin alquiler, en enero de 2021.

"Creo que los libros y los viajes van de la mano", explicó Dahl. "Mira a tu alrededor en el avión. ¿No está todo el mundo leyendo? Hay una librería en cada aeropuerto. ¿Por qué no tener una en un hotel? Me encantan los libros más que nada en el mundo. He soñado con tener una librería. Ahora tenemos esta librería de ensueño en nuestro hotel".

Los huéspedes del hotel reciben un descuento en la librería, y Arévalo-Trujillo dijo que ha conocido a visitantes de todo Estados Unidos y varios otros países. Muchos viajeros ven la tienda como un portal para comprender las raíces culturales de Tucsón.

Arévalo-Trujillo estima que aproximadamente la mitad de las ventas de Barrio se realizan en la tienda y la otra mitad en eventos de fin de semana.

Ambos lados del negocio se apoyan fuertemente en la familia de Arévalo-Trujillo. Su esposo, músico y profesor de música, toma turnos detrás del mostrador. Su madre ayuda y su hermana también.

"Mi familia me ha apoyado mucho", dijo Arévalo-Trujillo. "No solo ayudándome con la tienda, sino animándome a exponerme. Siempre he sido introvertida. Recuerda, quería ser bibliotecaria".

Arévalo-Trujillo estará "ahí fuera" de nuevo el próximo fin de semana. Ella y Barrio Books participarán en el Mercadito de Las Mujeres Verdes el sábado 17 de diciembre en Midtown Farms, 3538 E. Ellington Pl.