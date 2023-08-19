Bethell, Michael, 69, automotive mechanic, Aug. 7, Avenidas Cremation & Burial.
Boyed, Gloria Elena, 90, homemaker, Aug. 9, Carrillos.
Contreras, Sonia D., 52, security screener, Aug. 8, Carrillos.
Gary, Leslie, 90, sales manager, July 31, East Lawn.
Gary, Rosalie, 91, mortgage broker, Aug. 2, East Lawn.
Herrera, Josephine A., 97, homemaker, July 31, Carrillos.
Miller, Marc A., 70, battalion chief, Aug. 14, Carrillos.
Moore, Josephine Beaty, 79, registered nurse, Aug. 9, Carrillos.
Moreno, Miguel Angel, 70, fencer, Aug. 5, Carrillos.
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Nunez, Patricia Ann, 68, supervisor, Aug. 1, Carrillos.
Pacheco, Elena, 80, homemaker, Aug. 2, East Lawn.
Reece, John, 83, contractor, Aug. 6, Avenidas Cremation & Burial.
Richardson, Barbara, 79, medical assistant, July 29, East Lawn.
Rodriguez, Albert Arthur, 79, owner, Aug. 12, Carrillos.
Strehl, Daniel Jon, 75, librarian, Aug. 3, Carrillos.
Tellez, Kathleen, 88, human resources specialist, July 31, Carrillos.
Terrazas, Lupita Romero, 70, bus driver, July 31, Carrillos.
Valdez, Alessandro G., 73, landscape maintenance, Aug. 10, Carrillos.
Valenzuela, Valentin M., 95, masonry, Aug. 5, Carrillos.