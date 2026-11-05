TV
COLLEGE FOOTBALL
5:30 p.m.
ESPN — UTSA at Florida Atlantic
ESPNU — South Carolina St. at Howard
6 p.m.
ESPN2 — James Madison at Southern Miss
COLLEGE HOCKEY
6 p.m.
BTN — Wisconsin at Minnesota
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
4 p.m.
ESPN2 — Wake Forest at Vanderbilt
BTN — UT-Chattanooga at Penn St.
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6 p.m.
ACCN — Coastal Carolina at Duke
6:30 p.m.
FS1 — Penn at Illinois
8:30 p.m.
TRU — Cal Poly at Arizona
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
4:30 p.m.
FS1 — UConn at Michigan
5 p.m.
SECN — Winthrop at Georgia
7 p.m.
SECN — Louisiana at Texas A&M
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
3 p.m.
ESPNU — Clemson at Wake Forest
4 p.m.
ACCN — North Carolina at Louisville
5 p.m.
ESPN+ — Arizona at TCU
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA World Wide Technology Championship
7 p.m.
GOLF — LPGA Japan Classic
Midnight (Fri.)
GOLF — DP World Abu Dhabi Championship
NBA
8 p.m.
NBATV — Miami at Golden State
NFL
6:15 p.m.
PRIME — Jacksonville at Baltimore
NHL
6 p.m.
PRIME — Anaheim at Edmonton
PICKLEBALL
6 p.m.
TENNIS — PPA: Dallas Brookhaven Celebrity Pro-Am
SOCCER
10:45 a.m.
CBSSN — UEFA: Lyon vs. Real Sociedad
1 p.m.
CBSSN — UEFA: Marseille vs. Bayer Leverkusen
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early rounds
RADIO
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
8:30 p.m.
1290-AM — Cal Poly at Arizona (also on 107.5-FM)
NBA
7 p.m.
1490-AM — Orlando at Phoenix
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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