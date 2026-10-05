TV
MLB PLAYOFFS
2 p.m.
TBS/truTV — Chicago White Sox at Cleveland
5 p.m.
TBS/truTV — N.Y. Yankees at Tampa Bay
NBA PRESEASON
4 p.m.
NBATV — N.Y. Knicks at Philadelphia
7 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Sacramento
NFL
5:15 p.m.
ESPN — Atlanta at New Orleans
NHL
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4 p.m.
NHLN — Philadelphia at Tampa Bay
SOCCER
8:50 a.m.
FS2 — UEFA: Latvia vs. Cyprus
11:30 a.m.
FS2 — UEFA: Turkey at Italy
2:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: El Salvador at Martinique
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: Suriname at Guatemala
6:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: Jamaica at Honduras
TENNIS
3 a.m.
TENNIS — Beijing ATP/WTA, Tokyo ATP
8 p.m.
TENNIS — Beijing ATP/WTA, Tokyo ATP
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
RADIO
MLB PLAYOFFS
2 p.m.
1490-AM — Chicago White Sox at Cleveland
5 p.m.
1490-AM — N.Y. Yankees at Tampa Bay
NFL
5:15 p.m.
1290-AM — Atlanta at New Orleans
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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