TV
AUTO RACING
10:30 a.m., FS2 — Menards General Tire 100
1:30 p.m., FS1 — NASCAR Trucks: Watkins Glen
COLLEGE BASEBALL
2:30 p.m., SECN — Alabama at South Carolina
4:05 p.m., ESPNU — Illinois State at Illinois-Chicago
5:30 p.m., SECN — Auburn at Mississippi State
6 p.m., ESPN2 — Oklahoma State at Arizona State
6 p.m., ESPN+ — Houston at Arizona
COLLEGE SOFTBALL (CONFERENCE TOURNAMENTS)
10 a.m., ACCN — ACC semifinal
People are also reading…
12:30 p.m., ACCN — ACC semifinal
1 p.m., ESPN+ — Big 12 semifinal
2 p.m., BTN — Big Ten semifinal
2 p.m., ESPN — SEC semifinal
4 p.m., ESPN — SEC semifinal
4:30 p.m., BTN — Big Ten semifinal
5 p.m., ESPN+ — Big 12 semifinal
GOLF
4:30 a.m., GOLF — DP: Catalunya Champ., second round
7 a.m., GOLF — PGA: Myrtle Beach, second round
9 a.m., GOLF — Mizuho Americas, second round
11 a.m., GOLF — PGA: Truist Championship, second round
MLB
3:10 p.m., MLBN — Houston at Cincinnati
4 p.m., FOX — N.Y. Mets at Arizona (also on DBAX)
4:15 p.m., ATV+ — Minnesota at Cleveland
6:45 p.m., ATV+ — St. Louis at San Diego
NBA PLAYOFFS
4 p.m., PRIME — New York at Philadelphia, Game 3
6:30 p.m., PRIME — San Antonio at Minnesota, Game 3
NHL PLAYOFFS
4 p.m., TNT — Montreal at Buffalo, Game 2 (also on TRU)
6:30 p.m., TNT — Vegas at Anaheim, Game 3 (also on TRU)
SOCCER (WOMEN’S)
5 p.m., PRIME — NWSL: Orlando vs. North Carolina
TENNIS
2 a.m., TEN — Italian Open (Sat.)
WNBA
4:30 p.m., ION — Washington at Toronto
RADIO
MLB
4 p.m., 1490-AM — N.Y. Mets at Arizona
NBA PLAYOFFS
4 p.m., 1490-AM — New York at Philadelphia, Game 3
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ACCN is ACC Network (Ch 300 on Cox, Ch 1325 on Comcast, Ch 612 on DirecTV, Ch 402 on Dish) ATV+ is Apple TV+ (streaming only) BTN is Big Ten Network (Ch 320 on Cox, Ch 272 on Comcast, Ch 610 on DirecTV, Ch 439 on Dish) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) ION (9.5 over the air, Ch 99 on Cox, Ch 305 on DirecTV, Ch 250 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video SECN is SEC Network (Ch 329 on Cox, Ch 286 on Comcast, Ch 611 on DirecTV, Ch 408 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)