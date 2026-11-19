TV
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:30 p.m.
ESPN — Players Era: Teams TBD
3 p.m.
ESPN — Players Era: Teams TBD
4 p.m.
CBSSN — NC State at Murray State
5 p.m.
BTN — UMBC at Ohio State
truTV — Northeastern at Butler
6 p.m.
ACCN — Stetson at Louisville
Peacock — Texas A&M at TCU
6:30 p.m.
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CBSSN — Seton Hall at Wisconsin
ESPN — Players Era: Teams TBD
7 p.m.
BTN — Oregon State at Oregon
8:30 p.m.
ESPN2 — VCU at Santa Clara
9 p.m.
BTN — Tarleton State at USC
ESPN — Players Era: Teams TBD
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
9 a.m.
ESPNU — Purdue at Florida State
4 p.m.
ESPN2 — Texas Tech at North Carolina
ACCN — James Madison at Virginia
5 p.m.
SECN — Radford at Tennessee
6 p.m.
ESPN+ — New Mexico State at Arizona
6:30 p.m.
ESPNU — Alabama at Florida A&M
COLLEGE FOOTBALL
5:30 p.m.
ESPN — Rice at Temple
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Providence at Massachusetts
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ESPN+ — Arizona at BYU
GOLF
10 a.m.
GOLF — PGA: RSM Classic
1 p.m.
GOLF — LPGA Tour Championship
NBA
6 p.m.
NBATV — New York at Minnesota
NFL
6:15 p.m.
PRIME — Indianapolis at Houston
NHL
5:30 p.m.
HULU — Edmonton at Tampa Bay
8 p.m.
HULU — Dallas at Vegas
SOCCER: MLS PLAYOFFS
5:30 p.m.
Apple TV — Cincinnati at Orlando
8 p.m.
Apple TV — Real Salt Lake at Seattle
SOCCER: INTERNATIONAL
5:48 a.m.
FS2— FIFA U17: France vs. Haiti
7:48 a.m.
FS2 — FIFA U17: Denmark vs. Mozambique
10:45 a.m.
CBSSN — UEFA Women: Austria Wien vs. Bayern Munich
1 p.m.
CBSSN — UEFA Women: Barcelona vs. Servette Chenois
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — ATP Finals Singles Round Robin
9 a.m.
TENNIS — ATP Finals Doubles Round Robin
11:30 a.m.
TENNIS — ATP Finals Singles & Doubles Round Robin
RADIO
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
1400-AM — New Mexico State at Arizona
NFL
6:15 p.m.
1290-AM — Indianapolis at Houston
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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