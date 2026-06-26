TV
FOOTBALL
6 p.m., CBSSN — CFL: Toronto at Saskatchewan
GOLF
4 a.m., GOLF — DP: Italian Open, second round
8 a.m., GOLF — LPGA: Women’s PGA Championship, second round
Noon, GOLF — PGA: Travelers Championship, second round
3 p.m., GOLF — LPGA: Women’s PGA Championship, second round
MLB
4 p.m., MLBN — Seattle at Cleveland
4:10 p.m., DBAX — Arizona at Tampa Bay
4:45 p.m., ATV+ — Chicago Cubs at Milwaukee
6:45 p.m., ATV+ — L.A. Dodgers at San Diego
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7 p.m., MLBN — Atlanta at San Francisco
NHL
4 p.m., ESPN — Draft, Round 1
SOCCER (MEN’S WORLD CUP)
Noon, FOX — Norway vs. France, group stage
Noon, FS1 — Senegal vs. Iraq, group stage
5 p.m., FOX — Uruguay vs. Spain, group stage
5 p.m., FS1 — Cabo Verde vs. Saudi Arabia, group stage
8 p.m., FOX — New Zealand vs. Belgium, group stage
8 p.m., FS1 — Egypt vs. Iran, group stage
SOCCER (WOMEN’S)
5 p.m., PRIME — NWSL: Gotham FC vs. Kansas City
SOFTBALL
3 p.m., CBSSN — Athletes Unlimited
5 p.m., ESPNU — Athletes Unlimited
TENNIS
3 a.m., TEN — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA
3 a.m., TEN — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA (Sat.)
WNBA
4:30 p.m., ION — Regional coverage
7 p.m., ION — Atlanta at Golden State
RADIO
MLB
4:10 p.m., 1490-AM — Arizona at Tampa Bay
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ATV+ is Apple TV+ (streaming only) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) ION (9.5 over the air, Ch 99 on Cox, Ch 305 on DirecTV, Ch 250 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish)