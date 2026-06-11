TV
COLLEGE TRACK AND FIELD
5 p.m., ESPN2 — NCAA Championships
CYCLING
6:25 a.m., NBCPK — Tour Auvergne-Rhone-Alpes, Stage 5
FOOTBALL
5:30 p.m., CBSSN — CFL: Hamilton at Winnipeg
GOLF
8 a.m., GOLF — LPGA: Dow Championship, first round
Noon, GOLF — PGA: Canadian Open, first round
MLB
10:10 a.m., DBAX — Arizona at Miami
1 p.m., MLBN — Minnesota at Detroit
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4:05 p.m., ESPN — Seattle at Baltimore
NHL (STANLEY CUP FINAL)
5 p.m., ABC — Vegas at Carolina, Game 5
SOCCER (MEN’S WORLD CUP)
Noon, FOX — South Africa at Mexico, group stage
7 p.m., FS1 — Korea Republic vs. Czechia, group stage
SOFTBALL
2 p.m., CBSSN — Athletes Unlimited
6 p.m., ESPNU — Athletes Unlimited
TENNIS
2 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP
10 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP
2 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP (Fri.)
WNBA
4 p.m., PRIME — Chicago at Indiana
6 p.m., PRIME — Phoenix at Dallas
RADIO
MLB
10:10 a.m., 1490-AM — Arizona at Miami
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) PRIME is Amazon Prime Video TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish)