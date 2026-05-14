TV
AUTO RACING
9 a.m., FS2 — IndyCar: Indianapolis 500, practice
1 p.m., FS1 — IndyCar: Indianapolis 500, practice
COLLEGE BASEBALL
4 p.m., ACCN — North Carolina at NC State
4 p.m., ESPN+ — Arizona at Oklahoma State
5 p.m., SECN — Georgia at Auburn
7 p.m., PRIME — Grand Canyon at Nevada
COLLEGE LACROSSE (WOMEN'S NCAA QUARTERFINALS)
9 a.m., ESPNU — Stony Brook at Johns Hopkins
11:30 a.m., ESPNU — Colorado at Northwestern
2 p.m., ESPNU — Navy at Maryland
4:30 p.m., ESPNU — Stanford at North Carolina
COLLEGE TENNIS (MEN'S QUARTERFINALS)
7 a.m., ESPN+ — Texas vs. Baylor
10 a.m., ESPN+ — Ohio State vs. TCU
1 p.m., ESPN+ — Wake Forest vs. Arizona
4 p.m., ESPN+ — Virginia vs. Mississippi State
CYCLING
1:30 a.m., TRU — Giro d'Italia, Stage 6
10 p.m, TRU — Giro d'Italia, Stage 7
GOLF
5 a.m., GOLF — Ladies Euro: German Masters, first round
9 a.m., ESPN — PGA Championship, first round
Noon, GOLF — LPGA: Queen City Champ., first round
MLB
9:35 a.m., MLBN — Colorado at Pittsburgh
12:30 p.m., MLBN — St. Louis at Athletics (JIP)
7:10 p.m., MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers
NBA
7 a.m., NBATV — Draft Combine
11 a.m., NBATV — Draft Combine
NFL
5 p.m., ESPN — 2026 schedule reveal (also on NFLN)
NHL PLAYOFFS
4 p.m., TNT — Montreal at Buffalo, Game 5 (also on TRU)
6:30 p.m., TNT — Vegas at Anaheim, Game 6 (also on TRU)
TENNIS
4 a.m., TEN — Italian Open
WNBA
5 p.m., PRIME — Minnesota at Dallas
7 p.m., PRIME — New York at Portland
RADIO
COLLEGE BASEBALL
4 p.m., 1290-AM — Arizona at Oklahoma State
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Legend: (JIP) — Joined in progress
Channel guide: ACCN is ACC Network (Ch 300 on Cox, Ch 1325 on Comcast, Ch 612 on DirecTV, Ch 402 on Dish) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBATV is NBA TV (Ch 308 on Cox, Ch 273 on Comcast, Ch 216 on DirecTV, Ch 156 on Dish) NFLN is NFL Network (Ch 301 on Cox, Ch 275 on Comcast, Ch 212 on DirecTV, Ch 154 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video SECN is SEC Network (Ch 329 on Cox, Ch 286 on Comcast, Ch 611 on DirecTV, Ch 408 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)