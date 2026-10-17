TV
AUTO RACING
1:30 p.m.
truTV — NASCAR Cup Phoenix Practice, Qualifying
4:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Phoenix 200
BULL RIDING
7:30 p.m.
CW — PBR Team Series, Belmont, N.Y.
MLB PLAYOFFS
5 p.m.
TBS/TruTV — Tampa Bay at Cleveland, Game 5
NHL
10 a.m.
People are also reading…
NHLN — New Jersey at Washington
3 p.m.
Prime Video — Seattle at Florida
4 p.m.
NHLN — Buffalo at Montréal
Prime Video — Dallas at Chicago
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
FOX — Ohio State at Indiana
ABC — Florida at Texas
ESPN — Mississippi State at LSU
CW — Virginia at SMU
Peacock — Northwestern at Michigan State
TNT — Cincinnati at West Virginia
FS1 — Kansas at Kansas State
ACCN — Charleston Southern at Clemson
ESPN2 — Pittsburgh at Boston College
CBSSN — Florida Atlantic at Army
ESPN+ — Ball State at Bowling Green
ESPNU — Georgia State at James Madison
9:30 a.m.
BTN — Rutgers at Maryland
10 a.m.
SECN+ — The Citadel at Texas A&M
ESPN+ — Charlotte at Temple, UMass at Buffalo
10:30 a.m.
ESPN+ — Western Michigan at Central Michigan
12:30 p.m.
ESPN — Auburn at Georgia
ABC — Alabama at Tennessee
SECN — Missouri at Ole Miss
FOX — Arizona State at Texas Tech
ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech
ESPN2 — North Carolina at Duke
CBS — Penn State at Michigan
CW — Northern Illinois at Wyoming
CBSSN — UNLV at Air Force
ESPN+ — Toledo at Eastern Michigan, Akron at Miami (Ohio)
1:30 p.m.
ESPN+ — Tulsa at Rice
2 p.m.
ESPN+ — Troy at Louisiana
3 p.m.
USA — Washington State at Oregon State
4 p.m.
ESPN — Florida State at Miami
ESPN2 — Arkansas at Vanderbilt
FS1 — TCU at Baylor
CBSSN — Nevada at North Dakota State
ESPN+ — Portland St. at NAU, Kent State at South Florida, Arkansas State at Southern Miss
4:30 p.m.
ABC — Notre Dame at BYU
NBC — Wisconsin at UCLA
SECN — Kentucky at Oklahoma
FOX — Oklahoma State at Houston
ACCNX — Elon at Stanford
ACCN — Louisville at Syracuse
5 p.m.
ESPNU — Navy at UTSA
ESPN+ — Louisiana Tech at UL Monroe
6 p.m.
MW+ — San José State at UTEP
7 p.m.
ESPN+ — Ohio at Sacramento State
7:15 p.m.
ESPN — Utah at Colorado
7:30 p.m.
ESPN2 — Wake Forest at California
CBSSN — Fresno State at San Diego State
FS1 — New Mexico at Hawai’i
8 p.m.
FOX — Nebraska at Oregon
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
2 p.m.
BTN — Purdue at Nebraska
4 p.m.
BTN — Penn St. at USC
6 p.m.
ESPN+ — BYU at Arizona
GOLF
11 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
8 p.m.
GOLF — Buick LPGA Shanghai
1 a.m. (Sun.)
GOLF — DP World Tour
SOCCER (U.S.)
9:30 a.m.
CBS — NWSL: Gotham at Washington
11:30 a.m.
Apple TV — MLS: Charlotte at Philadelphia
1:30 p.m.
Apple TV — MLS: St. Louis at Minnesota
3:30 p.m.
ION — NWSL: Kansas City at Utah
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: Inter Miami at Atlanta, Chicago at New England, LAFC at N.Y. City FC, D.C. United at
Orlando, Toronto FC at Red Bull New York
5:30 p.m.
Apple TV — MLS: Vancouver at Austin, Dallas at Houston, Real Salt Lake at Sporting Kansas City
5:45 p.m.
ION — NWSL: Angel City at Denver
7:30 p.m.
Apple TV — MLS: San Diego at LA Galaxy, Colorado at Portland, Nashville at San Jose, Montreal at
Seattle
SOCCER (INTERNATIONAL)
4:30 a.m.
USA — Premier: Chelsea at Everton
CBSSN — EFL Championship:
Cardiff City at Middlesbrough
5 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Atlético Madrid at Espanyol
6:30 a.m.
Peacock / Fandango — Bundesliga: Borussia Dortmund at 1. FC Union Berlin, VfB Stuttgart at Hamburg
SV, Mainz at Schalke 04, FC Augsburg at SV Elversberg, SC Paderborn 07 at Werder Bremen
7 a.m.
USA — Premier: Ipswich at Manchester City
Peacock — Premier: Liverpool at Brentford, Hull City at Fulham
CBSSN — EFL Championship: West Ham at Swansea City
7:15 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ —La Liga: Elche at Villarreal
9:30 a.m.
NBC — Premier: Aston Villa at Newcastle
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Barcelona at Real Betis
USA — Bundesliga: RB Leipzig at Bayern Munich
Noon
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Athletic Club at Valencia
1 p.m.
FS2 — Canadian: Pacific at Cavalry
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Shanghai ATP Semifinal
11 p.m.
TENNIS — Shanghai ATP Doubles Final
1:30 a.m. (Sun.)
TENNIS — Shanghai ATP, Wuhan WTA Finals
WNBA FINALS
12:30 p.m.
NBC / Peacock — Atlanta at Golden State
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
9 p.m.
1490-AM — Ohio State at Indiana
12:30 p.m.
1490-AM — Penn State at Michigan
4 p.m.
1490-AM — Portland State at NAU
HOCKEY
7 p.m.
1450-AM — AHL: San Diego at Tucson
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)