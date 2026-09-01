6A Southern
Chandler Basha (0-0, 1-0)
Gilbert Perry (0-0, 1-0)
Salpointe Catholic (0-0, 1-0)
Mesa (0-0, 0-1)
Mesa Westwood (0-0, 0-1)
5A Sonoran
Canyon del Oro (0-0, 1-0)
Casa Grande Vista Grande (0-0, 1-0)
Ironwood Ridge (0-0, 1-0)
Sierra Vista Buena (0-0, 1-0)
Tucson High (0-0, 1-0)
Casa Grande (0-0, 0-1)
Marana (0-0, 0-1)
5A Southern
Desert View (0-0, 1-0)
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Nogales (0-0, 1-0)
Cienega (0-0, 0-1)
Flowing Wells (0-0, 0-1)
Maricopa (0-0, 0-1)
Mountain View (0-0, 0-1)
Sunnyside (0-0, 0-1)
4A Gila
Cholla (0-0, 1-0)
Pueblo (0-0, 1-0)
Empire (0-0, 0-1)
Rio Rico (0-0, 0-1)
Rincon/University (0-0, 0-1)
Sahuarita (0-0, 0-1)
4A Kino
Douglas (0-0, 1-0)
Mica Mountain (0-0, 1-0)
Sahuaro (0-0, 1-0)
Walden Grove (0-0, 1-0)
Amphi (0-0, 0-1)
Catalina Foothills (0-0, 0-1)
3A East
Pusch Ridge Christian (1-0, 2-0)
Safford (0-0, 2-0)
Thatcher (0-0, 2-0)
Coolidge (0-0, 1-1)
Florence (0-0, 0-2)
Sabino (0-0, 0-2)
San Tan Foothills (0-1, 0-2)
2A South 1
Palo Verde (0-0, 1-1)
Tombstone (0-0, 1-1)
Bisbee (0-0, 0-2)
Santa Rita (0-0, 0-2)
Tanque Verde (0-0, 0-2)
2A South 2
Benson (0-0, 2-0)
Eloy Santa Cruz Valley (0-0, 2-0)
Willcox (0-0, 2-0)
Desert Christian (0-0, 0-2)
2A Independent
Catalina (1-1)
1A South
St. David (1-0, 2-0)
Duncan (1-0, 1-1)
Topawa Baboquivari (0-1, 0-1)
Fort Thomas (0-1, 0-2)
Thursday, August 27
Canyon del Oro 41, Phoenix Browne 0
Nogales 20, Amphi 7
Palo Verde 13, ALA-Anthem South 7
Salpointe Catholic 28, Marana 7
San Tan Valley Combs 53, Rio Rico 21
Friday, August 28
ALA-Sierra Vista 38, Catalina 6
Benson 21, Phoenix Christian 16
Casa Grande Vista Grande 10, Sunnyside 7
Cholla 30, Yuma 0
Desert View 42, Peoria Sunrise Mountain 10
Douglas 21, Flowing Wells 14
Gilbert Christian 17, Sabino 13
Heritage Academy Laveen 42, Desert Christian 16
Ironwood Ridge 58, Catalina Foothills 7
Miami 28, Santa Rita 13
Mica Mountain 29, San Tan Valley Poston Butte 0
Morenci 14, Tanque Verde 7
Phoenix Cortez 35, Bisbee 12
Pima 36, Tombstone 12
Pueblo 35, Buckeye Youngker 24
Pusch Ridge Christian 34, Queen Creek ALA-Ironwood 6
Sahuaro 13, Empire 0
Sierra Vista Buena 26, Cienega 13
St. David 90, Topawa Baboquivari 6
Tucson High 30, Mountain View 13
Walden Grove 33, Sahuarita 6
Willcox 34, Phoenix Arizona Lutheran Academy 14
Yuma Cibola 62, Rincon/University 6
Thursday, September 3 — 7 p.m.
Cholla at Phoenix Maryvale
Tanque Verde at Palo Verde
Friday, September 4 — 7 p.m.
Amphi at Flowing Wells
Benson at Tombstone
Canyon del Oro at Mica Mountain
Catalina at Heritage Academy Mesa
Catalina Foothills at Phoenix North Canyon
Cienega at Goodyear Desert Edge
Douglas at Bisbee
Gilbert Campo Verde at Ironwood Ridge
Marana at Buckeye Canyon View
Maricopa at Empire
Mesa Eastmark at Walden Grove
Mesa Skyline at Sierra Vista Buena
Phoenix Browne at Mountain View
Queen Creek Crismon at Pusch Ridge Christian
Rincon/University at San Tan Valley Combs
Rio Rico at Nogales
Sabino at El Mirage Dysart
Sahuarita at Maricopa Desert Sunrise
Sahuaro at Desert View
Santa Rita at Desert Christian
St. David at Mancos (Colo.)
Sunnyside at Pueblo
Tucson High at Salpointe Catholic
Willcox at Morenci
Thursday, September 10 — 7 p.m.
Desert Christian at Catalina
Douglas at Pueblo
Pusch Ridge Christian at Catalina Foothills
Rincon/University at Palo Verde
Sahuaro at Peoria
Scottsdale Desert Mountain at Mountain View
Walden Grove at Tucson High
Friday, September 11 — 7 p.m.
Benson at Tanque Verde
Canyon del Oro at Phoenix South Mountain
Chandler at Salpointe Catholic
Desert Christian at Phoenix Camelback
Ironwood Ridge at Cienega
Morenci at Bisbee
Nogales at Sahuarita
Phoenix North at Flowing Wells
Phoenix Sierra Linda at Rio Rico
Phoenix St. Mary’s at Empire
Pima at Willcox
Sabino at Coolidge
Santa Rita at Winterhaven (Calif.) San Pasqual Valley
San Tan Valley Combs at Cholla
Sierra Vista Buena at ALA-Gilbert North
Somerton at Amphi
St. David at Duncan
Sunnyside at Gilbert Campo Verde
Tombstone at Eloy Santa Cruz Valley
Waddell ALA-West Foothills at Mica Mountain
Yuma Catholic at Marana