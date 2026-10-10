Thursday, October 8
Palo Verde 19, Santa Rita 0
Friday, October 9
Benson 56, Desert Christian 16
Canyon del Oro 10, Tucson High 3
Catalina 30, Scottsdale Coronado 22
Desert View 42, Nogales 0
Douglas 59, Amphi 10
Marana 54, Casa Grande 7
Mountain View 29, Flowing Wells 0
Pueblo 26, Cholla 7
Pusch Ridge Christian 45, Coolidge 33
Rio Rico 56, Empire 0
Sabino 42, Buckeye Odyssey Institute 0
Sahuarita 58, Rincon/University 6
People are also reading…
Sahuaro 47, Catalina Foothills 6
Scottsdale Desert Mountain 58, Ironwood Ridge 0
Sierra Vista Buena 41, Casa Grande Vista Grande 14
St. David 79, Fort Thomas 8
Sunnyside 35, Cienega 11
Tombstone 42, Bisbee 0
Walden Grove 22, Mica Mountain 21
Willcox 47, Eloy Santa Cruz 0
Friday, October 16 — 7 p.m.
Bagdad at St. David
Canyon del Oro at Desert View
Casa Grande at Sierra Vista Buena
Casa Grande Vista Grande at Ironwood Ridge
Catalina Foothills at Walden Grove
Desert Christian at Eloy Santa Cruz Valley
Douglas at Sahuaro
Empire at Sahuarita
Florence at Sabino
Flowing Wells at Cienega
Globe at Catalina
Marana at Tucson High
Mica Mountain at Amphi
Mountain View at Nogales
Palo Verde at Bisbee
Rincon/University at Cholla
Rio Rico at Pueblo
Safford at Pusch Ridge Christian
Salpointe Catholic at Scottsdale Saguaro
San Carlos at Santa Rita
Sunnyside at Maricopa
Tombstone at Tanque Verde
Willcox at Benson
Friday, October 23 — 7 p.m.
Amphi at Sahuaro
Cholla at Rio Rico
Cienega at Desert View
Douglas at Walden Grove
Flowing Wells at Sunnyside
Mica Mountain at Catalina Foothills
Mountain View at Marana
Nogales at Maricopa
Pueblo at Sahuarita
Rincon/University at Empire
Salpointe Catholic at Gilbert Perry
San Carlos at Catalina
Sierra Vista Buena at Canyon del Oro
Thatcher at Sabino
Tucson High at Ironwood Ridge
2A Crossover games TBD
Thursday, October 29 — 7 p.m.
Sabino at Safford
Friday, October 30 — 7 p.m.
Canyon del Oro at Casa Grande
Casa Grande Vista Grande at Marana
Catalina Foothills at Douglas
Cave Creek Cactus Shadows at Tucson High
Chandler Basha at Salpointe Catholic
Desert View at Flowing Wells
Ironwood Ridge at Sierra Vista Buena
Maricopa at Cienega
Phoenix Desert Vista at Nogales
Pueblo at Empire
Pusch Ridge Christian at Queen Creek Benjamin Franklin
Rio Rico at Rincon/University
Sahuaro at Mica Mountain
Sahuarita at Cholla
Sunnyside at Mountain View
Walden Grove at Amphi
Friday, November 6 — 7 p.m.
Salpointe Catholic at Mesa Westwood