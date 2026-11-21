Friday, Nov. 20
Open state quarterfinals
No. 1 Peoria Liberty 38, No. 9 Mesa Red Mountain 24
No. 5 Chandler Basha 35, No. 4 Peoria Centennial 34
No. 3 Chandler Hamilton 41, No. 11 Phoenix Sandra Day O’Connor 0
No. 2 Chander 46, No. 10 Gilbert Higley 25
6A state quarterfinals
No. 1 Gilbert Perry 49, No. 8 Queen Creek Casteel 45
No. 5 Gilbert Williams Field 16, No. 4 ALA-QC 13
No. 3 Phoenix Brophy Prep 43, No. 6 Mesa Red Mountain 36
No. 7 Mesa 34, No. 2 Phoenix Pinnacle 31
5A state quarterfinals
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No. 1 Scottsdale Desert Mountain 33, No. 9 Buckeye Canyon View 23
No. 4 ALA-Gilbert North 39, No. 5 Goodyear Desert Edge 24
No. 3 Scottsdale Notre Dame Prep 33, No. 11 Glendale Cactus 27
No. 2 Scottsdale Horizon 43, No. 10 Cave Creek Cactus Shadows 21
4A state quarterfinals
No. 1 Snowflake 44, No. 8 Peoria 0
No. 4 Prescott Valley Bradshaw Mountain 10, Phoenix Northwest Christian 6
No. 6 Walden Grove 21, No. 14 Yuma Gila Ridge 10
No. 3 Mica Mountain 27, No. 7 Phoenix St. Mary’s 22
Saturday, Nov. 21
3A state semifinals
No. 1 Queen Creek Benjamin Franklin vs. No. 4 Show Low, at Tempe McClintock High School, 6 p.m.
No. 2 Eagar Round Valley vs. No. 3 Thatcher, at Snowflake High School, 6 p.m.
2A state semifinals
No. 1 Scottsdale Christian vs. No. 4 Chandler Prep, at Tempe Marcos de Niza High School, 6 p.m.
No. 2 Gilbert San Tan Charter vs. No. 3 Willcox, at Tempe High School, 6 p.m.
Friday, Nov. 27
6A state semifinals
No. 1 Gilbert Perry vs. No. 5 Gilbert Williams Field, 7 p.m.
No. 3 Phoenix Brophy Prep vs. No. 7 Mesa, 7 p.m.
5A state semifinals
No. 4 ALA-Gilbert North at No. 1 Scottsdale Desert Mountain, 7 p.m.
No. 2 Scottsdale Horizon vs. No. 3 Scottsdale Notre Dame Prep, 7 p.m.
4A state semifinals
No. 1 Snowflake vs. No. 4 Bradshaw Mountain, 7 p.m.
No. 6 Walden Grove at No. 2 Mica Mountain, 7 p.m.
Saturday, Nov. 28
Open state semifinals
No. 1 Peoria Liberty vs. No. 5 Chandler Basha, at Buckeye Canyon View High School, 6 p.m.
No. 2 Chandler vs. No. 3 Chandler Hamilton, at Mesa Dobson High School, 6 p.m.
3A state championship
Semifinal winners, 7:30 p.m., at Phoenix Mountain Pointe High School
2A state championship
Semifinal winners, 3 p.m., at Phoenix Mountain Pointe High School