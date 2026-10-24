Friday, October 23
Benson 56, Palo Verde 14
Catalina 66, San Carlos 0
Desert Christian def. Bisbee, forfeit
Desert View 42, Cienega 14
Eloy Santa Cruz Valley 54, Tombstone 13
Gilbert Perry 35, Salpointe Catholic 0
Ironwood Ridge 40, Tucson High 34
Marana 35, Mountain View 10
Maricopa 55, Nogales 20
Mica Mountain 42, Catalina Foothills 0
Rincon/University 20, Empire 6
Rio Rico 55, Cholla 26
Sahuarita 48, Pueblo 28
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Sahuaro 49, Amphi 0
Santa Rita 28, Scottsdale Coronado 0
Sierra Vista Buena 42, Canyon del Oro 14
Sunnyside 8, Flowing Wells 0
Thatcher 37, Sabino 13
Walden Grove 41, Douglas 6
Willcox 34, Tanque Verde 7
Thursday, October 29
Sabino at Safford
Friday, October 30
Canyon del Oro at Casa Grande
Casa Grande Vista Grande at Marana
Catalina Foothills at Douglas
Cave Creek Cactus Shadows at Tucson High
Chandler Basha at Salpointe Catholic
Desert View at Flowing Wells
Ironwood Ridge at Sierra Vista Buena
Maricopa at Cienega
Phoenix Desert Vista at Nogales
Pueblo at Empire
Pusch Ridge Christian at Queen Creek Benjamin Franklin
Rio Rico at Rincon/University
Sahuaro at Mica Mountain
Sahuarita at Cholla
Sunnyside at Mountain View
Walden Grove at Amphi
2A State Playoffs begin