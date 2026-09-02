SOCCER
ARIZONA WILDCATS' REMAINING 2026 SCHEDULE
Thursday, Sept. 3 — North Carolina, 7 p.m. (ESPN+)
Sunday, Sept. 6 — Dartmouth, 1 p.m. (ESPN+)
Thursday, Sept. 10 — Northern Arizona, 7 p.m. (ESPN+)
Sunday, Sept. 13 — at Pepperdine, noon (ESPN+)
Friday, Sept. 18 — BYU*, 7 p.m. (ESPN+)
Thursday, Sept. 24 — at Kansas State*, 4:30 p.m. (ESPN+)
Sunday, Sept. 27 — at Kansas*, 11 a.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 2 — at Oklahoma State*, 5 p.m. (ESPN+)
Thursday, Oct. 8 — Houston*, 7 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 11 — Iowa State*, 1 p.m. (ESPN+)
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Friday, Oct. 16 — at Utah*, 6 p.m. (ESPN+)
Thursday, Oct. 22 — Colorado*, 7 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 25 — Baylor*, noon (ESPN+)
Friday, Oct. 30 — at Arizona State*, 7 p.m. (ESPN+)
Thursday, Nov. 5 — at TCU*, 5 p.m. (ESPN+)
Nov. 9-14 — Big 12 Championships
* — Big 12 game
FOOTBALL
ARIZONA WILDCATS' 2026 SCHEDULE
Saturday, Sept. 5 — NAU, 6:30 p.m. (ESPN+)
Saturday, Sept. 12 — at BYU*, 12:30 p.m. (FOX)
Saturday, Sept. 19 — Northern Illinois, 7:30 p.m. (TNT)
Saturday, Sept. 26 — at Washington St., 4:30 p.m. (CBS)
Saturday, Oct. 3 — Cincinnati*
Saturday, Oct. 10 — at West Virginia*
Saturday, Oct. 24 — Iowa State*
Saturday, Oct. 31 — at Texas Tech*
Saturday, Nov. 7 — TCU*, 8:15 p.m. (ESPN)
Saturday, Nov. 14 — Utah*
Saturday, Nov. 21 — at Kansas State*
Saturday, Nov. 28 — Arizona State*
* — Big 12 game
VOLLEYBALL
ARIZONA WILDCATS' REMAINING 2026 SCHEDULE
Friday, Sept. 4 — at Creighton, 4 p.m.
Saturday, Sept. 5 — Tulsa, 3:30 p.m. (in Omaha, Neb.)
Sunday, Sept. 6 — Pepperdine, 10 a.m. (in Omaha, Neb.)
Friday, Sept. 11 — at USC, 7 p.m.
Saturday, Sept. 12 — Oregon State, 3 p.m. (in Los Angeles)
Thursday, Sept. 17 — at San Diego, 7 p.m.
Friday, Sept. 18 — at San Diego State, 6 p.m.
Tuesday, Sept. 22 — at UTEP, 5 p.m.
Sunday, Sept. 27 — at Colorado*, noon (ESPN+)
Friday, Oct. 2 — Iowa State*, 6 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 4 — Texas Tech*, noon (ESPN+)
Friday, Oct. 9 — at TCU*, 4:30 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 11 — at Baylor*, noon (ESPN+)
Thursday, Oct. 15 — at Arizona State*, 7 p.m. (ESPN+)
Saturday, Oct. 17 — BYU*, 6 p.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 23 — at West Virginia*, 3 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 25 — at Cincinnati*, 10 a.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 30 — Houston*, noon (ESPN+)
Sunday, Nov. 1 — UCF*, noon (ESPN+)
Friday, Nov. 6 — Utah*, noon (ESPN+)
Sunday, Nov. 8 — at Texas Tech*, 11 a.m. (ESPN+)
Sunday, Nov. 15 — Arizona State*, 11 a.m. (ESPN+)
Thursday, Nov. 19 — at BYU*, 6:30 p.m. (ESPN+)
Saturday, Nov. 21 — at Utah*, 3 p.m. (ESPN+)
Wednesday, Nov. 25 — Kansas*, 6 p.m. (ESPN+)
Friday, Nov. 27 — Kansas State*, 6 p.m. (ESPN+)
% — Wildcat Classic
* — Big 12 match
TRIATHLON
ARIZONA WILDCATS' 2026 SCHEDULE
Sunday, Sept. 27 — Desert Edge Collegiate Cup (in Loma, Colo.)
Saturday, Oct. 10 — Cactus Collegiate Cup (in Tucson)
Sunday, Oct. 18 — NCAA West National Qualifier (in Fort Worth, Texas)
Sunday, Nov. 8 — Women’s Collegiate Triathlon National Championship (in Tempe)
GOLF
ARIZONA WOMEN’S 2026-27 SCHEDULE
Monday, Sept. 7-Wednesday, Sept. 9 — Folds of Honor (in Grand Haven, Mich.)
Monday, Sept. 21-Wednesday, Sept. 23 — Golfweek Red Sky Classic (in Vail, Colo.)
Monday, Oct. 5-Tuesday, Oct. 7 — Windy City Classic (in Glencoe, Ill.)
Monday, Oct. 19-Wednesday, Oct. 21 — Abilene Christian Intercollegiate (in Granbury, Texas)
Monday, Feb. 8-Tuesday, Feb. 9 — Thunderbird Intercollegiate (at Tucson Country Club)
Monday, Feb. 22-Tuesday, Feb. 23 — Chevron Collegiate (in Humble, Texas)
Monday, March 1-Wednesday, March 3 — Darius Rucker Intercollegiate (in Hilton Head, S.C.)
Friday, March 19-Sunday, March 21 — Hawkeye El Tigre Invitational (in Puerto Vallarta, Mexico)
Thursday, March 25-Saturday, March 27 — PING ASU Invitational (at Phoenix’s Papago Golf Club)
Tuesday, April 20-Friday, April 23 — Big 12 Championship (in Las Vegas, Nev.)
Monday, May 10-Wednesday, May 12 — NCAA Regional (site TBD)
Friday, May 21-Wednesday, May 26 — NCAA Championship (in Carlsbad, Calif.)
ARIZONA MEN’S 2026-27 SCHEDULE
Saturday, Sept. 12-Sunday, Sept. 13 — Sahalee Players Championship (in Sammamish, Wash.)
Friday, Sept. 25-Saturday, Sept. 26 — The Tucker Intercollegiate (in Albuquerque)
Monday, Oct. 12-Wednesday, Oct. 14 — Big 12 Match Play (in Salt Lake City)
Monday, Oct. 19-Tuesday, Oct. 20 — Abilene Christian Intercollegiate (in Granbury, Texas)
Monday, Oct. 26-Wednesday, Oct. 28 — East Lake Cup (in Atlanta)
Monday, Feb. 1-Tuesday, Feb. 2 — N.I.T. (at Omni Tucson National Resort)
Thursday, Feb. 11-Saturday, Feb. 13 — John Burns Intercollegiate (in Lihue, Hawaii)
Sunday, Feb. 28-Tuesday, March 2 — Cabo Collegiate (in Cabo San Lucas, Mexico)
Monday, March 8-Tuesday, March 9 — Desimone Invitational (in Daly City, Calif.)
Monday, March 15-Tuesday, March 16 — Arizona Thunderbirds Intercollegiate (at Tucson Country Club)
Monday, April 12-Wednesday, April 14 — Western Intercollegiate (in Santa Cruz, Calif.)
Friday, April 16-Saturday, April 17 — Thunderbird Collegiate (at Phoenix’s Papago Golf Club)
Monday, April 26-Wednesday, April 28 — Big 12 Championship (in Columbus, Texas)
Monday, May 17-Wednesday, May 19 — NCAA Regional (site TBD)
Friday, May 28-Wednesday, June 2 — NCAA Championship (in Carlsbad, Calif.)
CROSS COUNTRY
ARIZONA’s 2026-27 SCHEDULE
Friday, Sept. 4 — Dave Murray Invitational (at Tucson’s Silverlake Park)
Friday, Sept. 25 — Sean Earl Lakefront Invitational (in Chicago)
Friday, Oct. 16 — Pre-National Invitational (in Terre Haute, Ind.)
Saturday, Oct. 31 — Big 12 Championships (in Stillwater, Okla.)
Friday, Nov. 13 — NCAA West Regional (in Sacramento, Calif.)
Saturday, Nov. 21 — NCAA Championships (in Terre Haute, Ind.)
BASEBALL
ARIZONA DIAMONDBACKS REMAINING SCHEDULE
Sunday, Aug. 30 — at San Francisco, 1:05 p.m.
Monday, Aug. 31 — Philadelphia, 6:40 p.m.
Tuesday, Sept. 1 — Philadelphia, 6:40 p.m.
Wednesday, Sept. 2 — Philadelphia, 12:40 p.m.
Friday, Sept. 4 — at Houston, 5:10 p.m.
Saturday, Sept. 5 — at Houston, 4:15 p.m.
Sunday, Sept. 6 — at Houston, 11:10 a.m.
Monday, Sept. 7 — at Kansas City, 11:10 a.m.
Tuesday, Sept. 8 — at Kansas City, 4:40 p.m.
Wednesday, Sept. 9 — at Kansas City, 4:40 p.m.
Friday, Sept. 11 — Texas, 6:40 p.m.
Saturday, Sept. 12 — Texas, 5:10 p.m.
Sunday, Sept. 13 — Texas, 1:10 p.m.
Monday, Sept. 14 — Miami, 6:40 p.m.
Tuesday, Sept. 15 — Miami, 6:40 p.m.
Wednesday, Sept. 16 — Miami, 6:40 p.m.
Friday, Sept. 18 — N.Y. Yankees, 6:40 p.m.
Saturday, Sept. 19 — N.Y. Yankees, 5:10 p.m.
Sunday, Sept. 20 — N.Y. Yankees, 1:10 p.m.
Tuesday, Sept. 22 — at Colorado, 5:40 p.m.
Wednesday, Sept. 23 — at Colorado, 5:40 p.m.
Thursday, Sept. 24 — at Colorado, 12:10 p.m.
Friday, Sept. 25 — at San Diego, 6:40 p.m.
Saturday, Sept. 26 — at San Diego, 5:40 p.m.
Sunday, Sept. 27 — at San Diego, 12:10 p.m.