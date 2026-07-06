TV
CYCLING
3:10 a.m., NBCPK — Tour de France, Stage 3
MLB
3:30 p.m., MLBN — Houston at Washington
6:40 p.m., DBAX — Arizona at San Diego (also on FS1)
NBA SUMMER LEAGUE
4 p.m., ESPN — Brooklyn vs. Golden State (also on PRIME)
6 p.m., ESPN — Milwaukee vs. Sacramento (also on PRIME)
SOCCER (MEN'S WORLD CUP)
Noon, FOX — Portugal vs. Spain, Round of 16
5 p.m., FOX — U.S. vs. Belgium, Round of 16
SOFTBALL
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5 p.m., ESPN2 — Athletes Unlimited
TENNIS
3 a.m., ESPN2 — Wimbledon, fourth round
5 a.m., ESPN — Wimbledon, fourth round
WNBA
7 p.m., USA — Seattle at Los Angeles
RADIO
MLB
6:40 p.m., 1490-AM — Arizona at San Diego
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirecTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) PRIME is Amazon Prime Video USA (Ch 28 on Cox, Ch 35 on Comcast, Ch 242 on DirecTV, Ch 105 on Dish).