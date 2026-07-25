TV
AUSL SOFTBALL
10 a.m.
ABC — Championship Game 1
AUTO RACING
9 a.m.
CW — NASCAR O’Reilly Qualifying
10:30 a.m.
truTV — NASCAR Cup Qualifying
1 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Indianapolis 150
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4 p.m.
CBSSN — Toronto at British Columbia
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CYCLING
2 a.m. / 5 a.m.
NBCSN / NBC — Tour de France
EXHIBITION BASEBALL
3 p.m.
ESPN — Savannah Bananas vs. Firefighters
FIGHTING/MMA
7 p.m.
ESPN — PFL: D.C. Main Card
GOLF
5 a.m.
FOX — LIV Golf U.K.
CNBC — LPGA Scottish Open
5:30 a.m. / 9 a.m.
GOLF / NBC — British Senior Open
10 a.m. / Noon
GOLF / CBS — PGA 3M Open
1 p.m.
GOLF — U.S. Junior Amateur Championship Match
HIGH SCHOOL LACROSSE
2:30 p.m.
ESPNU — Girls All-America Senior Game
5 p.m.
ESPNU — Boys All-America Senior Game
HIGH SCHOOL SOFTBALL
Noon
ESPNU — PGF National 18U Championship
LACROSSE
6 p.m.
ESPN2 — PLL: Philadelphia at Denver
MLB (NATIONAL)
1:10 p.m.
FS1 — San Diego vs. Miami
4:15 p.m.
FOX — L.A. Dodgers vs. N.Y. Mets
or Seattle vs. Texas
MLB (REGIONAL)
1:05 p.m.
DBACKS.TV / Nationals.TV — Arizona vs. Washington
NFL FLAG CHAMPIONSHIPS
9 a.m. / 1 p.m.
ESPN — Boys 14U Quarterfinals
Noon
ESPN — Girls High School Division
2 p.m.
ABC — Teams TBD
SOCCER
2 p.m.
ION — NWSL: Kansas City at Boston
3:30 p.m.
Apple TV — MLS: Charlotte FC vs. Red Bull New York
4 p.m.
FS1 / Apple TV — MLS: FC Cincinnati vs. Columbus
ESPN2 — USL: Detroit City at Las Vegas
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: Inter Miami vs. Montréal, Toronto vs. D.C. United, Atlanta vs. New England, Chicago vs. N.Y. City FC, Nashville vs. Orlando, Seattle vs. Philadelphia
4:45 p.m.
ION — NWSL: Utah at North Carolina
5:30 p.m.
Apple TV — MLS: Austin vs. Houston, Vancouver vs. Minnesota, Colorado vs. St. Louis
6:30 p.m.
FS1 / Apple TV — MLS: Dallas vs. San Diego
6:50 p.m.
FS2 — Concacaf U20: Haiti at United States
7:30 p.m.
Apple TV — MLS: Sporting Kansas City vs. LAFC, Real Salt Lake vs. Portland, LA Galaxy vs. San Jose
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Kitzbuhel, Estoril, Hamburg, Prague
TRACK & FIELD
11 a.m.
NBC — USATF Outdoor Championships
VOLLEYBALL
10 a.m.
CW —AVP: East Hampton, N.Y.
WNBA
5:30 p.m.
ABC — All-Star Game
WOMEN’S FOOTBALL
11 a.m.
ESPN2 — WFA Final: Pittsburgh vs. Minnesota
X GAMES
Noon / 4 p.m.
ABC / ESPN — New Orleans
RADIO
MLB
1 p.m.
1490-AM — Arizona at Washington
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