TV
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
1:30 p.m.
BTN — LSU at Michigan St.
3 p.m.
FS1 — Georgia at Indiana
3:30 p.m.
BTN — South Carolina at Michigan
4 p.m.
SECN — Illinois at Tennessee
5 p.m.
FS1 — Texas A&M at Purdue
6 p.m.
SECN — Oregon at Missouri
BTN — Florida at Minnesota
People are also reading…
MLB (NATIONAL)
4:30 p.m.
TBS — Milwaukee at Chicago Cubs
7 p.m.
MLBN — Teams TBD
MLB (REGIONAL)
6:40 p.m.
NBCSP / DBACKS.TV — Philadelphia at Arizona
SOCCER
3 p.m.
FS2 — Canadian: Teams TBD
TENNIS
8:30 a.m.
ESPN — U.S. Open
4 p.m.
ESPN, ESPN2 — U.S. Open
RADIO
MLB
6:40 p.m.
1490-AM — Philadelphia at Arizona
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)