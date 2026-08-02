TV
BIG3 BASKETBALL
10 a.m.
CBS — Week 7: Atlanta
THE BASKETBALL TOURNAMENT
10 a.m.
FOX — Championship, Teams TBD
BULL RIDING
Noon
CW — PBR Team Series: Oklahoma City
GOLF
4 a.m. / 9 a.m.
USA / NBC — Women’s British Open
6 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
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10 a.m. / Noon
GOLF / CBS — PGA Rocket Classic
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tournament
LACROSSE
Noon
ABC — PLL: New York at California
LLWS SOFTBALL
7 a.m.
ESPN2 — Washington vs. Florida
10 a.m.
ESPN2 — New Jersey vs. Japan
1 p.m.
ESPN2 — Northern California vs. Kentucky
4 p.m.
ESPN2 — Canada vs. North Carolina
MLB (NATIONAL)
10:30 a.m.
MLBN — Philadelphia at Baltimore
4 p.m.
NBC / Peacock — Boston at L.A. Dodgers
MLB (REGIONAL)
10:40 a.m.
DBACKS.TV / Guardians.TV — Arizona at Cleveland
PICKLEBALL
9 a.m.
FS1 — MLP: Orlando
SOCCER
1 p.m.
CBSSN — NWSL: San Diego at Washington
6 p.m.
ESPN — NWSL: Denver at Boston
SWIMMING
11 a.m.
NBC — National Championships
TENNIS
9 a.m.
TENNIS — DC Open ATP/WTA Finals, ATP Doubles Final
3 p.m.
TENNIS — National Bank Open First Round
ULTIMATE FRISBEE
9 a.m. / 2 p.m.
ESPNU — U.S. Open Championships
RADIO
MLB
10:40 a.m.
1490-AM — Arizona at Cleveland’
4:20 p.m.
1490-AM — Boston at L.A. Dodgers
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