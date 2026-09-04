TV
AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE
2:30 a.m.
FS2 — Geelong vs. TBD
10 p.m.
FS1 — Brisbane at Sydney
BOXING
5 p.m.
TNT, truTV — Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba
COLLEGE FOOTBALL
3:30 p.m.
ESPN+ — San José St. at Eastern Michigan
4 p.m.
BTN — Indiana St. at Purdue
People are also reading…
ESPN+ — N. Carolina A&T at Georgia St.
5 p.m.
SECN+ — UTEP at Oklahoma
ESPNU — Long Island at Kansas
FS1 — Toledo at Michigan St.
6 p.m.
ESPN — Miami at Stanford
FOX — Fresno St. at USC
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
1 p.m.
ACCN — TCU at Louisville
3 p.m.
FS1 — Nebraska at DePaul
FIBA WOMEN’S WORLD CUP
5 a.m.
TNT, truTV — United States vs. China
8:30 a.m.
truTV — Spain at Germany
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour
12:30 a.m. (Sat.)
GOLF — Walker Cup
MLB (NATIONAL)
11 a.m.
MLBN — Detroit at Cleveland (G1)
3:40 p.m.
Apple TV — L.A. Angels at Pittsburgh
4 p.m.
MLBN — San Francisco at N.Y. Mets
4:15 p.m.
Apple TV — Detroit at Cleveland (G2)
7 p.m.
MLBN — N.Y. Yankees at San Diego (JIP)
MLB (REGIONAL)
5:10 p.m.
Space City / DBACKS.TV — Arizona at Houston
PICKLEBALL
8:30 a.m.
TENNIS — PPT: Cary, N.C.
RUGBY
7:43 p.m.
FS2 — NRL Women: Cronulla at New Zealand
SOCCER
11:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: FC Cologne vs. VfB Stuttgart
Noon
USA — Premier: Liverpool vs. Ipswich
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Real Madrid vs. Real Betis
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: Nashville vs. N.Y. City FC
TENNIS
8:30 a.m.
ESPN — U.S. Open
4 p.m.
ESPN2 — U.S. Open
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
6 p.m.
1490-AM — Miami at Stanford
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)