TV
MLB (NATIONAL)
10 a.m.
MLBN — Atlanta at N.Y. Mets
1 p.m.
MLBN — Milwaukee at San Francisco
4:30 p.m.
Prime / MLBN —N.Y. Yankees at Chicago White Sox
7:30 p.m.
MLBN — Seattle at L.A. Dodgers
MLB (REGIONAL)
9:35 a.m.
SportsNet Pittsburgh / DBACKS.TV — Arizona at Pittsburgh
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SOCCER
4:30 p.m.
ESPN — Men’s Friendlies: Liverpool vs Wrexham
5 p.m.
CBSSN — NWSL : Louisville at Kansas City
Apple TV — Liga MX All-Stars vs. MLS All-Stars
5:50 p.m.
FS2 — Concacaf U20: Honduras vs. Canada
7 p.m.
CBSSN — NWSL : Gotham at Bay
TENNIS
8 a.m.
TENNIS — Washington ATP/WTA Early Rounds
8 p.m.
TENNIS — Los Cabos ATP Early Rounds
THE BASKETBALL TOURNAMENT
4 p.m.
FS1 — Alumni Final: Teams TBD
WNBA
7 p.m.
USA — Golden State at Phoenix
RADIO
MLB
9:35 a.m.
1490-AM — Arizona at Pittsburgh
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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