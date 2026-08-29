TV
AUTO RACING
8 a.m.
FS1 — IndyCar Milwaukee 250 Qualifying
9:30 a.m.
FS1, FS2 — Indy NXT Milwaukee Qualifying
11:30 a.m.
FOX — IndyCar Milwaukee Mile 250 Race 1
4:30 p.m.
NBC — NASCAR Cup Daytona 400
AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE
2:30 a.m.
FS2 — Melbourne vs. Carlton
COLLEGE FOOTBALL
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9 a.m.
ESPN — North Carolina vs. TCU
Noon
NBC — San José State at USC
ESPNU — Southern vs. Alabama St.
12:30 p.m.
ESPN — NC State at Virginia
2 p.m.
ESPN+ — Eastern Washington at Northern Arizona
2:30 p.m.
CBSSN — Jacksonville State at North Dakota State
3:30 p.m.
ESPN+ — Sacramento State at Eastern Michigan
4 p.m.
ACCN — Hawai’i at Stanford
CW — New Mexico State at Florida State
ESPN — East Texas A&M at Mercer
4:30 p.m.
ABC — Alabama A&M vs. Howard
6 p.m.
ESPN2 — Prairie View A&M at Tarleton St.
7 p.m.
FOX — Memphis at UNLV
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
11 a.m.
BTN — Miami at Michigan
Noon
FS1 — Arizona St. vs. USC
12:30 p.m.
ESPN+ — Tarleton State at Arizona
1 p.m.
BTN — Connecticut at Penn St.
2 p.m.
FS1 — Creighton vs. Minnesota
5 p.m.
FS1 — Nebraska vs. UNLV
7 p.m.
FS1 — TCU vs. Texas
FISHING
5 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite: St. Lawrence River
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour
Noon
CBS — PGA TOUR Championship
GOLF — LPGA FM Championship
HIGH SCHOOL FOOTBALL
11 a.m.
ESPN2 — Bishop Gorman (Nev.) at Christopher Columbus (Fla.)
3 p.m.
ESPN2 — DeSoto (Texas) at St. Thomas Aquinas (Fla.)
LITTLE LEAGUE WORLD SERIES
9:30 a.m.
ABC — International Championship
12:30 p.m.
ABC — U.S. Championship
MLB (NATIONAL)
10:05 a.m.
MLBN — Boston at N.Y. Yankees (G1)
1 p.m.
MLBN — Colorado at Atlanta
4:15 p.m.
FOX — Boston at N.Y. Yankees (G2) or Texas at Milwaukee
7 p.m.
MLBN — Philadelphia at L.A. Angels
7:05 p.m.
NBCS BA / DBACKS.TV — Arizona at San Francisco (G2)
NFL PRESEASON
10 a.m.
NFL Net — Detroit at Indianapolis
3 p.m.
NFL Net — Chicago at Tennessee
SOCCER (INTERNATIONAL)
4:30 a.m.
USA — Premier: Nottingham Forest at Liverpool
CBSSN — EFL Championship: Stoke City at Wolverhampton
6:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin, TSG Hoffenheim vs. FC Cologne, SC Paderborn 07 vs. Mainz, Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig, Bayer Leverkusen vs. SV Elversberg
7 a.m.
USA — Premier: Hull City at Coventry City
PEACOCK — Premier: Everton vs. AFC Bournemouth
CBSSN — EFL Champ.: Sheffield United at Cardiff City
8 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Real Betis vs. Levante
8:30 a.m.
NBC — Premier: Newcastle at Tottenham
USA — Bundesliga: Hamburger SV at Borussia Dortmund
CBSSN — Serie A: Frosinone at Fiorentina
10 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Espanyol vs. Real Sociedad
12:30 p.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Atlético Madrid vs. Sevilla
SOCCER (U.S.)
1:30 p.m.
Apple TV — MLS: Chicago vs. Seattle
3:30 p.m.
ION — NWSL: North Carolina at Kansas City
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: Charlotte FC vs. Atlanta United FC, New England vs. Columbus, LAFC vs. D.C. United, Montréal vs. Inter Miami, Philadelphia vs. Red Bull New York, N.Y. City FC vs. Toronto FC
5:30 p.m.
Apple TV — MLS: San Jose vs. Houston, Orlando vs. Minnesota, Cincinnati vs. Nashville, Vancouver vs. Sporting KC
5:45 p.m.
ION — NWSL: Chicago at Denver
6:30 p.m.
Apple TV — MLS: Salt Lake vs. Colorado
7:30 p.m.
Apple TV — MLS: Austin FC vs. Portland, LA Galaxy vs. San Diego
SOFTBALL
5 p.m.
MLBN — AUSL: Team Flippen vs. Team Kilfoyl
TENNIS
1 p.m.
TENNIS — Winston-Salem ATP
2:30 p.m.
TENNIS — Monterrey WTA
5:30 p.m.
TENNIS — Winston-Salem, Monterrey
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
1490-AM — North Carolina vs. TCU (also on 1290-AM)
2 p.m.
1490-AM — Eastern Washington at Northern Arizona
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