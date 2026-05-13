TV
CYCLING
2:30 a.m., TRU — Giro d'Italia, Stage 5
1:30 a.m., TRU — Giro d'Italia, Stage 6 (Thu.)
MLB
10:10 a.m., MLBN — L.A. Angels at Cleveland
3:35 p.m., PRIME — N.Y. Yankees at Baltimore
3:45 p.m., MLBN — Philadelphia at Boston
5 p.m., DBAX — Arizona at Texas
7:10 p.m., MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers
NBA
11 a.m., ESPN2 — Draft Combine
1 p.m., NBATV — Draft Combine
People are also reading…
NBA PLAYOFFS
5 p.m., ESPN — Cleveland at Detroit (Game 5)
NHL PLAYOFFS
5 p.m., TNT — Minnesota at Colorado, Game 5 (also on TRU)
SOCCER (MEN'S)
Noon, USA — EPL: Manchester City vs. Crystal Palace
4 p.m., FS1 — MLS: Charlotte FC vs. New York City
6 p.m., CBSSN — USL: Boise vs. Naples
6:30 p.m., FS1 — MLS: San Diego vs. Austin
TENNIS
4 a.m., TEN — Italian Open
10 a.m., TEN — Italian Open
WNBA
5 p.m., USA — Las Vegas at Connecticut
7:30 p.m., USA — Indiana at Los Angeles
RADIO
MLB
5 p.m., 1490-AM — Arizona at Texas
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.m 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBATV is NBA TV (Ch 308 on Cox, Ch 273 on Comcast, Ch 216 on DirecTV, Ch 156 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish) USA (Ch 28 on Cox, Ch 35 on Comcast, Ch 242 on DirecTV, Ch 105 on Dish)