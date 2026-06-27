TV
AUTO RACING
6 a.m., FS1 — MotoGP: Dutch Grand Prix
2:30 p.m., Ch 18/58 — Auto Parts Series: FoodMaxx 250
6 p.m., FS2 — Menards Series: Shore Lunch 250
BASKETBALL
1 p.m., CBS — Big3: Week 2
FOOTBALL
4 p.m., CBSSN — Calgary at BC
GOLF
4:30 a.m., GOLF — DP: Italian Open, third round
5 a.m., NBCPK — LPGA: Women’s PGA Championship, third round
9 a.m., NBC — LPGA: Women’s PGA Championship, third round
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10 a.m., GOLF — PGA: Travelers Championship, third round
Noon, CNBC — Champions: Dick’s Open, second round
Noon, GOLF — LPGA: Women’s PGA Championship, third round
Noon, NBC — PGA: Travelers Championship, third round (also on NBCPK)
2 p.m., GOLF — Champions: Dick’s Open, second round
HORSE RACING
1:30 p.m., NBCPK — Stephen Foster Stakes
LACROSSE
1 p.m., ESPN — PLL: Maryland at Denver
MLB
10 a.m., ABC — N.Y. Yankees at Boston
1 p.m., MLBN — Philadelphia at N.Y. Mets or Kansas City at Chi. White Sox
3:10 p.m., DBAX — Arizona at Tampa Bay
6 p.m., MLBN — Atlanta at San Francisco
NHL
8 a.m., NHLN — Draft, Rounds 2-7
SOCCER (MEN’S WORLD CUP)
2 p.m., FOX — Panama vs. England, group stage
2 p.m., FS1 — Croatia vs. Ghana, group stage
4:30 p.m., FOX — Colombia vs. Portugal, group stage
4:30 p.m., FS1 — DR Congo vs. Uzbekistan, group stage
7 p.m., FOX — Jordan vs. Argentina, group stage
7 p.m., FS1 — Algeria vs. Austria, group stage
SOFTBALL
11 a.m., ESPN — Athletes Unlimited
2 p.m., CBSSN — Athletes Unlimited
TENNIS
3 a.m., TEN — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA
1 a.m., TEN — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA (Sun.)
WNBA
11 a.m., CBS — Phoenix at Toronto
5 p.m., CBS — Los Angeles at Indiana
RADIO
MLB
10 a.m., 1490-AM — N.Y. Yankees at Boston
3:10 p.m., 1490-AM — Arizona at Tampa Bay
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel Guide: ABC (Channel 9) CBS (Channel 13) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) Ch 18/58 (Check your guide for correct channel) CNBC (Ch 35 on Cox, Ch 27 on Comcast, Ch 355 on DirecTV, Ch 208 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) FOX (Channel 11) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBC (Channel 4) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) NHLN is NHL Network (Ch 310 on Cox, Ch 279 on Comcast, Ch 215 on DirecTV, Ch 157 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish)