TV
COLLEGE FOOTBALL
8 a.m., ESPNU — Big 12 Media Days
Noon, ESPN2 — Big 12 Media Days
CYCLING
4:10 a.m., NBCPK — Tour de France, Stage 4
MLB
3:40 p.m., TBS — N.Y. Yankees at Tampa Bay (also on TRU)
6:40 p.m., DBAX — Arizona at San Diego
7 p.m., MLBN — Colorado at L.A. Dodgers
NBA SUMMER LEAGUE
4 p.m., NBATV — Atlanta vs. Memphis (also on PRIME)
6 p.m., NBATV — Oklahoma City vs. Utah (also on PRIME)
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SOCCER (MEN'S WORLD CUP)
9 a.m., FOX — Argentina vs. Egypt, Round of 16
1 p.m., FOX — Switzerland vs. Colombia, Round of 16
SOFTBALL
5 p.m., ESPN2 — Athletes Unlimited
TENNIS
5 a.m., ESPN — Wimbledon, quarterfinals (also on ESPN2)
WNBA
5 p.m., ESPN — Dallas at New York
7 p.m., MERC — Chicago at Phoenix
RADIO
MLB
6:40 p.m., 1490-AM — Arizona at San Diego
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel: DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirecTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) ESPNU is ESPNews (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) MERC is Phoenix Mercury games (13.3 over the air, Ch 19 on Cox) NBATV is NBA TV (Ch 308 on Cox, Ch 273 on Comcast, Ch 216 on DirecTV, Ch 156 on Dish) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) PRIME is Amazon Prime Video TBS (Ch 30 on Cox, Ch 37 on Comcast, Ch 247 on DirecTV, Ch 139 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish).