TV
AUTO RACING
9:30 a.m.
FS1 — Indy NXT Laguna Seca II
11:30 a.m.
FOX — IndyCar: Grand Prix of Monterey
Noon
FS1 — NHRA Indianapolis Qualifying I
2 p.m.
USA / MAX — NASCAR Cup Series race at Darlington
5:30 p.m.
FS1 — ARCA Southern Illinois 100
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4 p.m.
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CBSSN — Winnipeg at Saskatchewan
COLLEGE FIELD HOCKEY
9:30 a.m.
ACCN — Princeton at North Carolina
11 a.m.
ACCN —Northwestern at Boston College
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
ESPN2 — Texas Southern at Prairie View A&M
Noon
ESPN — South Carolina St. vs. Florida A&M
1 p.m.
NBC — Washington State at Washington
4:30 p.m.
NBC — Notre Dame vs. Wisconsin
ABC — Louisville vs. Mississippi
COLLEGE SOCCER
12:30 p.m.
ACCN — M: Michigan at Notre Dame
1 p.m.
ESPNU — W: Stanford at Santa Clara
ESPN+ — W: Dartmouth at Arizona
COLLEGE VOLLEYBALL
9 a.m.
ABC — Louisville vs. Texas
10 a.m.
BTN — TCU at Purdue
Noon
ESPN2 — Indiana vs. Tennessee
BTN — Washington St. at Oregon
4 p.m.
FOX — Kentucky vs. Penn St.
6 p.m.
FOX — Missouri vs. Nebraska
FIBA WOMEN’S WORLD CUP
8:30 a.m.
truTV — Puerto Rico vs. Belgium
9:30 a.m.
TNT — Italy vs. United States
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — Walker Cup
Noon
GOLF — DP World Tour
MLB (NATIONAL)
10:10 a.m.
NBC/Peacock — Atlanta at Philadelphia
3:20 p.m.
Peacock/NBCSN — Minnesota at Chicago White Sox
7 p.m.
MLBN — Washington at L.A. Dodgers
MLB (REGIONAL)
11:10 a.m.
Space City Home Network / DBACKS.TV — Arizona at Houston
PICKLEBALL
8:30 a.m.
TENNIS — PPT: Cary, N.C.
SOCCER (INTERNATIONAL)
4 a.m.
CBSSN — FS Women: Brighton vs. Arsenal
5:48 a.m.
FS2 — FIFA U20 Women: Republic of Korea vs. France
6 a.m.
USA / Tele — Premier: Manchester United vs. Everton
CBSSN — FS Women: Charlton vs. Liverpool
6:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: Mainz vs. Hamburg SV
7:15 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Barcelona vs. Valencia
8:30 a.m.
USA / Tele — Premier: Chelsea vs. Arsenal
Fandango — Bundesliga: FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt
9:30 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Osasuna vs. Alavés, Levante vs. Málaga
Noon
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Sevilla vs. Espanyol
7 p.m.
CBSSN — Mexican Liga: Santos Laguna at Cruz Azul
SOCCER (U.S.)
11 a.m.
CBS — NWSL: Gotham at Denver
1 p.m.
CBS — NWSL: Washington at Portland
CBSSN — NWSL: North Carolina at Chicago
6 p.m.
ESPN2 — NWSL: San Diego at Seattle
TENNIS
8 a.m.
ESPN — U.S. Open
Noon
ABC — U.S. Open
VOLLEYBALL
8 a.m.
CBSSN — Pro Beach League Championship
11 a.m.
CW — Pro Beach League Championship
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
2 p.m.
1490-AM — Albany State at Johnson C. Smith
4:30 p.m.
1490-AM — Louisville at Mississippi
MLB
11 a.m.
1490-AM — Arizona at Houston
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