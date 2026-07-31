TV
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4:30 p.m.
CBSSN — Montreal at Ottawa
EXHIBITION BASEBALL
4 p.m.
truTV — Savannah Bananas vs. The Firefighters
5:30 p.m.
ESPN2 — Party Animals vs. Texas Tailgaters
FIGHTING/MMA
4 p.m.
ESPN — PFL New York (Main Card)
GOLF
1 a.m. / 5 a.m.
People are also reading…
GOLF /USA — Women’s British Open
6 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
Noon
GOLF — PGA Rocket Classic
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tournament
MLB (NATIONAL)
11 a.m.
MLBN — N.Y. Yankees at Chicago Cubs
4 p.m.
MLBN — Chicago White Sox at Tampa Bay
5:15 p.m.
Apple TV — Texas at Houston
6:45 p.m.
Apple TV — San Francisco at San Diego
7 p.m.
MLBN — Milwaukee at L.A. Angels (JIP)
MLB (REGIONAL)
4:05 p.m.
DBACKS.TV / Guardians.TV — Arizona at Cleveland
PICKLEBALL
3 p.m.
FS1— MLP: Orlando
SOCCER
Noon
CBSSN — Scottish: Rangers at Dundee United
4:30 p.m.
Apple TV — Toronto FC vs. N.Y. City FC
6:50 p.m.
FS2 — Concacaf U20: United States vs. Cuba
TENNIS
8 a.m.
TENNIS — DC Open ATP/WTA Quarterfinals
8 p.m.
TENNIS — Los Cabos ATP Quarterfinals
WNBA
4:30 p.m.
ION — Dallas at Washington
7 p.m.
ION — Indiana at Portland
RADIO
MLB
4:10 p.m.
1490-AM — Arizona at Cleveland
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)