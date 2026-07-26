TV
AUSL SOFTBALL
11 a.m.
ESPN — Championship Game 2: Utah vs. Chicago
AUTO RACING
6 a.m.
Apple TV — F1: Hungarian Grand Prix
11 a.m.
TNT, truTV — NASCAR Cup Indianapolis 400
1 p.m.
FOX — NHRA Northwest Nationals
BIG3 BASKETBALL
10 a.m.
CBS — Week 6 Houston
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THE BASKETBALL TOURNAMENT
11 a.m.
FOX— Alumni Bracket Semifinal
4 p.m.
FS1 — Alumni Bracket Semifinal
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4 p.m.
CBSSN — Hamilton at Montreal
CYCLING
6:30 a.m. / 11 a.m.
NBCSN / NBC — Tour de France
EXHIBITION BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Savannah Bananas vs. Firefighters
GOLF
4 a.m.
CNBC — LPGA Scottish Open
5 a.m.
FS1 — LIV Golf U.K.
5:30 a.m. / 9 a.m.
GOLF — British Senior Open
10 a.m. / Noon
GOLF / CBS — PGA 3M Open
MLB (NATIONAL)
9:15 a.m.
NBCSN / Peacock — Cleveland at Tampa Bay
10:30 a.m.
MLBN — Hall of Fame Induction Ceremony
1:30 p.m.
MLBN — L.A. Angels at San Francisco (JIP)
4 p.m.
NBC — N.Y. Yankees at Philadelphia
MLB (REGIONAL)
10:35 a.m.
DBACKS.TV / Nationals.TV — Arizona vs. Washington
NFL FLAG CHAMPIONSHIPS
7 a.m.
ESPN — Boys 14U Semifinals
8 a.m.
NFLN — Teams TBD
9 a.m.
ESPN — High School Girls Semifinals
9 a.m., 10 a.m.
NFLN — Teams TBD
1 p.m., 2 p.m.
ABC and NFLN — Teams TBD
SOCCER
2 p.m.
CBSSN — NWSL: Seattle at San Diego
FS2 — Canadian: Forge at Inter Toronto
5:50 p.m.
FS2 — Concacaf U20: Jamaica vs. Honduras
6 p.m.
ESPN— NWSL: Louisville at Angel City
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — Hamburg, Prague Finals
9:30 a.m.
TENNIS — Estoril Singles Final
TRACK & FIELD
1 p.m.
NBC— USATF Outdoor Championships
X GAMES
11 a.m. / 3 p.m.
ABC / ESPN — New Orleans
RADIO
MLB
10:35 a.m.
1490-AM — Arizona at Washington
4:20 p.m.
1490-AM — N.Y. Yankees at Philadelphia
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
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