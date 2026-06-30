TV
MLB
4 p.m., TBS — Detroit at N.Y. Yankees (also on TRU)
6:30 p.m., MLBN — L.A. Angels at Seattle
6:40 p.m., DBAX — San Francisco at Arizona
SOCCER (MEN'S WORLD CUP)
10 a.m., FOX — Côte d'Ivoire vs. Norway, Round of 32
2 p.m., FOX — France vs. Sweden, Round of 32
6 p.m., FOX — Mexico vs. Ecuador, Round of 32
TENNIS
3 a.m., ESPN — Wimbledon, first round
WNBA
4 p.m., PRIME — Las Vegas at New York
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RADIO
MLB
6:40 p.m., 1490-AM — San Francisco at Arizona
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirecTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) FOX (Channel 11) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video TBS (Ch 30 on Cox, Ch 37 on Comcast, Ch 247 on DirecTV, Ch 139 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)