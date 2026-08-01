TV
AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE
8 p.m.
FS2 — West Coast at Richmond
BULL RIDING
6 p.m.
CW — PBR Team Series: Oklahoma City
BOXING
5 p.m.
TNT, truTV — Lamont Roach Jr. vs. William Zepeda
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
4 p.m.
CBSSN — Saskatchewan at Edmonton
EXHIBITION BASEBALL
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5 p.m.
ESPN — Party Animals vs. Texas Tailgaters
GOLF
4 a.m. / 9 a.m.
USA / NBC — Women’s British Open
6 a.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
10 a.m. / Noon
GOLF / CBS — PGA Rocket Classic
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tournament
LACROSSE
9:30 a.m.
ABC — PLL: Denver at Maryland
MLB (NATIONAL)
1:10 p.m.
FS1 — Minnesota at Seattle
4:15 p.m.
FOX — N.Y. Yankees vs. Chicago Cubs or Arizona at Cleveland
PICKLEBALL
4 p.m.
FS1 — MLP: Orlando
SOCCER
4:30 a.m.
CBSSN — Men’s Friendlies: Man City vs. Inter Milan
7 a.m.
CBSSN — Scottish: St. Mirren at Falkirk
9:30 a.m.
CBSSN — Scottish: Heart of Midlothian at Aberdeen
12:50 p.m.
FS2 — Concacaf U20: Jamaica at Canada
1 p.m.
CBSSN — NWSL: Chicago at Racing Louisville
3:30 p.m.
ION — NWSL: Angel City at Kansas City
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: New England vs. CF Montréal; Nashville SC vs. D.C. United; San Jose Earthquakes vs. FC Cincinnati; Columbus vs. Inter Miami; Atlanta FC vs. Philadelphia; Orlando vs. Red Bull New York; LAFC vs. Vancouver
5 p.m.
ESPN2 — USL: Tampa Bay at Louisville City
5:30 p.m.
Apple TV — MLS: Charlotte FC vs. Chicago; San Diego FC vs. Minnesota; Houston vs. Sporting Kansas City; Salt Lake vs. St. Louis
5:45 p.m.
ION — NWSL: Seattle at Bay
FS2 — Concacaf U20: Panama at Honduras
6:30 p.m.
Apple TV — MLS: Austin vs. Colorado
7:30 p.m.
FS1 — Seattle FC vs. Portland
Apple TV — FC Dallas vs. LA Galaxy
SWIMMING
Noon
NBC — National Championships
TENNIS
9 a.m.
TENNIS — DC Open ATtP/Semis, WTA Doubles Final
8 p.m.
TENNIS — Los Cabos ATtP Singles Final
WNBA
Noon
ABC — New York at Phoenix
RADIO
MLB
10:40 a.m.
1490 — Arizona at Cleveland
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