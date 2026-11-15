TV
AUTO RACING
3 p.m.
FS1 — NHRA Pomona
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN — Louisville at Memphis
BTN — Boise State at Nebraska
ESPN2 — Niagara at Iowa State
12:30 p.m.
PEACOCK — Missouri at Marquette
1 p.m.
ESPN — Baylor at Texas
ESPN2 — High Point at Saint Louis
FS1 — Creighton at Iowa
People are also reading…
2 p.m.
CW — New Mexico State at San Diego State
2:30 p.m.
PEACOCK — New Haven at Penn State
5 p.m.
PEACOCK — Syracuse at St. John’s
6 p.m.
ESPN2 — Texas State at UTSA
BTN — Coastal Carolina at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
10 a.m.
SECN — Eastern Michigan at Kentucky
11 a.m.
ABC — USC at South Carolina
FS1 — Vanderbilt at Iowa
Noon
CBSSN — Oklahoma State at South Dakota State
1 p.m.
ACCN — Marshall at Duke
3 p.m.
ACCN — Stetson at Clemson
3:30 p.m.
ESPN — UConn at Louisville
4 p.m.
BTN — Princeton at UCLA
5 p.m.
ACCN — Canisius at Syracuse
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
Noon
ESPNU — Big East Final
1 p.m.
BTN — Big Ten Final
2 p.m.
ESPNU — ACC Final
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
SECN — SEC Final
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
ESPN+ — Arizona State at Arizona
ACCN — Duke at North Carolina
6 p.m.
ESPN — Louisville at Pittsburgh
FIGURE SKATING
10 a.m.
NBC — Skate America
GOLF
Noon
GOLF — PGA Austin Championship
3 p.m.
GOLF — PGA Champions Charles Schwab Cup
NFL
7:30 a.m.
FOX — Detroit vs. New England
11 a.m.
FOX — Minnesota at Green Bay
2 p.m.
CBS — L.A. Rams at Arizona
2:25 p.m.
FOX — San Francisco at Dallas
6:20 p.m.
NBC — Pittsburgh at Cincinnati
NHL
6 p.m.
NHLN — Florida at Dallas
SOCCER
6:50 a.m.
FS2 — UEFA: Montenegro vs. Cyprus
7 a.m.
CBSSN — FA Women: Aston Villa vs. Birmingham City
9:30 a.m.
CBSSN — FA Women: London City vs. Arsenal
12:30 p.m.
FS2 — UEFA: Turkey vs. France
1 p.m.
ABC — NWSL playoffs: Kansas City at Gotham
3:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: Curacao at Panama
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — ATP Finals Singles Round Robin
10 a.m.
TENNIS — ATP Finals Singles & Doubles Round Robin
1 p.m.
TENNIS — WTA Finals Singles & Doubles Finals
RADIO
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
7 p.m.
1400-AM — Oregon State at Arizona
NFL
7:30 a.m.
1290-AM — Detroit vs. New England
11 a.m.
1490-AM — Kansas City at Atlanta
2:05 p.m.
1490-AM — L.A. Rams at Arizona
6:20 p.m.
1290-AM — Pittsburgh at Cincinnati
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)