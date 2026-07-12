TV
CYCLING
3:30 a.m.
NBCSN — Tour de France, Stage 9
FOOTBALL
4 p.m.
CBSSN — CFL: Hamilton at Saskatchewan
GOLF
1 a.m.
GOLF — LPGA: Evian Championship
7 a.m.
GOLF — PGA: Genesis Scottish Open
9 a.m.
CBS — PGA: Genesis Scottish Open
11:30 a.m.
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NBC — Celebrity: American Century Championship
1 p.m.
GOLF — PGA: ISCO Championship
MLB (NATIONAL)
9:15 a.m.
NBCSN / Peacock — Milwaukee Brewers vs. Pittsburgh Pirates
1 p.m.
MLBN — Toronto Blue Jays at San Diego Padres
MLB (REGIONAL)
10:35 a.m.
MASN / Royals.TV — Kansas City Royals vs. Baltimore Orioles
YES / Nationals.TV — N.Y. Yankees vs. Washington Nationals
10:40 a.m.
Marquee Sports Network / Reds.TV — Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds
NESN / WPIX — Boston Red Sox vs. N.Y. Mets
Mariners.TV / Rays.TV — Seattle Mariners vs. Tampa Bay Rays
NBCSP / Detroit SportsNet — Philadelphia Phillies vs. Detroit Tigers
Guardians.TV / Marlins.TV — Cleveland Guardians vs. Miami Marlins
11:10 a.m.
ABTV, / Twins.TV — L.A. Angels vs. Minnesota Twins
NBCSCA / Chicago Sports Network — Athletics vs. Chi. White Sox
11:15 a.m.
Cardinals.TV / BravesVision — Atlanta Braves vs. St. Louis Cardinals
11:35 a.m.
Space City Home Network / Rangers Sports Network — Houston Astros vs. Texas Rangers
1:05 p.m.
NBCS BA / Rockies.TV — Colorado Rockies vs. S.F. Giants
1:10 p.m.
SportsNet LA / DBACKS.TV — Arizona Diamondbacks vs. L.A. Dodgers
Sportsnet / Padres.TV / TVA Sports — Toronto Blue Jays vs. San Diego Padres
MOTORSPORTS
4 p.m.
TNT / MAX — NASCAR Cup Series at Atlanta
NBA SUMMER LEAGUE
Noon
ESPN2 — Phoenix vs. New Orleans
1 p.m.
PRIME — Cleveland vs. Detroit
2 p.m.
ESPN2 — Charlotte vs. Boston
3 p.m.
PRIME — Oklahoma City vs. Golden State
4 p.m.
ESPNU — Orlando vs. Portland
5 p.m.
PRIME — Sacramento vs. Washington
6 p.m.
ESPN — San Antonio vs. Milwaukee
7 p.m.
PRIME — L.A. Clippers vs Utah
SOCCER
1 p.m.
ESPN — NWSL: Seattle vs. Portland
TENNIS
5 a.m.
ESPN — Women’s Doubles Final
8 a.m.
ESPN – Men’s Singles Final
TENNIS — Newport Singles Final, Men’s Doubles Final
WNBA
Noon
NBATV — N.Y. Liberty vs. Toronto Tempo
WNBA League Pass — Seattle Storm vs. Washington Mystics
4 p.m.
ESPN / Disney+ — Chicago Sky vs. Dallas Wings
6 p.m.
NBC / PEACOCK — Indiana Fever vs. Las Vegas Aces
RADIO
MAJOR LEAGUE BASEBALL
1:10 p.m.
1490-AM — Arizona at L.A. Dodgers
All times Pacific. Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV. packages. (Subject to change.)